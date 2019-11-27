Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta kara teslim
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kara teslim - Son Dakika

Sarıkamış'ta kara teslim

6 saat önce

Sarıkamış kara teslim, sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış'ta kara teslim, System.String[]

Sarıkamış kara teslim, sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.


Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde önce gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerine kar yağışına bıraktı. Erken saatlerde başlayan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.


Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yabani kuşların yiyecek aradığı Sarıkamış kısa sürede yeniden beyaz gelinliğini giydi.


Sarıkamış'ta kar akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan, otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü. - KARS

Sarıkamış, Sabah, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 17:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta kara teslim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]