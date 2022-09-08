Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

08.09.2022 07:41

Sarıkamış'ta kargo aracı at arabasına çarptı.

Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

KARS - Sarıkamış'ta kargo aracı at arabasına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Sarıkamış Karayolları Şefliği Binası yakınlarında at arabasıyla seyir halindeki F.S.'ye, N.K.'nın yönetimindeki 36 SE 684 plakalı kargo aracı arkadan çarptı. Kazada at arabasını kullanan F.S. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kars'ta tedavi altına alınan F.S'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kargo aracı ve kullanılamaz hale gelen at arabasının karıştığı kazadan ötürü bir süre trafiğe kapanan yol ise aracın ve at arabasının kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

YORUMLAR
500
Jandarma Genel Komutanı Kars'ta ziyaretlerde bulundu Jandarma Genel Komutanı Kars'ta ziyaretlerde bulundu Susuz'da eğitim-öğretim güvenlik toplantısı Susuz'da eğitim-öğretim güvenlik toplantısı Anne karnında kalp rahatsızlığı tespit edildi, takılan pille yaşama bağlandı Anne karnında kalp rahatsızlığı tespit edildi, takılan pille yaşama bağlandı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:25 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
12:11 Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:03 Ahmet Davutoğlu'nu üzecek anket! Listenin 10. sırasında yer bulup, yüzde 0.7 oy alabildi
12:01 Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü!
11:59 Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in arasındaki soğukluğun nedeni çocuk olmaması mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 14:27:48. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement