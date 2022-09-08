Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

KARS - Sarıkamış'ta kargo aracı at arabasına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Sarıkamış Karayolları Şefliği Binası yakınlarında at arabasıyla seyir halindeki F.S.'ye, N.K.'nın yönetimindeki 36 SE 684 plakalı kargo aracı arkadan çarptı. Kazada at arabasını kullanan F.S. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kars'ta tedavi altına alınan F.S'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kargo aracı ve kullanılamaz hale gelen at arabasının karıştığı kazadan ötürü bir süre trafiğe kapanan yol ise aracın ve at arabasının kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.