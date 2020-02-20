Sarıkamış'ta karla mücadele - Son Dakika

Sarıkamış'ta belediye ekipleri kar küreme ve buz kırma çalışması yürüttü.

İlçe caddelerindeki binalarda oluşan buz sarkıtları, itfaiye personelince kırıldı. Yol ve kaldırımlarda biriken kar ve buzlar da kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

Vatandaşlardan Oğuzhan Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başladığını belirterek, "Belediyemiz şu anda yoğun uğraş veriyor. Kar kütleleri ulaşımı bayağı zorlayan bir etken, belediyemiz sağ olsun kar kütlelerini şehir dışına çıkarıyor. Bir de havalar yavaş yavaş ısındığı için çatılardan buz düşme ihtimali oluyor. Şu anda buzları kırıyorlar, bu dönem dikkatli olunması gerekiyor." dedi.

Esnaflardan Hasan Ejder de yaban kuşlarına karşı esnafların duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Günde 15-20 liralık buğday, yem alıp kuşlara veriyorum. Esnaflarda yaban hayvanları, kuşları unutmamaları lazım." diye konuştu.