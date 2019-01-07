Sarıkamış'ta Karla Mücadele Sürüyor
24 dakika önce
Sarıkamış'ta karla mücadele sürüyorKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sarıkamış
'ta karla mücadele sürüyor
KARS - Kars
'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından ilçe merkezindeki kar kalınlığı 50, Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde ise 165 santimetre olarak ölçüldü.
Vatandaşlar sabah uyandığında kar ile kaplanan araçlarının üzerini temizlediler. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerinde çalışmalarını başlattı. İlçede soğuk hava nedeniyle vatandaşlar dükkanlarında soba yakarak ısınmaya çalıştılar.
Yoğun kar yağışından dolayı araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sarıkamış Belediyesi ekipleri yolların buzlanmaması için tuzlama çalışması yaptı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
THY Birçok Seferini İptal Etti
Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu