Sarıkamış'ta Kartpostallık Kar Manzaraları
1 saat önce
Sarıkamış'ta kartpostallık kar manzaralarıKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.
Sarıkamış
'ta kartpostallık kar manzaraları
KARS - Kars
'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından güzel manzara oluştu. Türkiye
'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi olan Sarıkamış'ta oluşan manzara insanı büyüledi. Kar yağışının devam ettiği Sarıkamış'ta, eşsiz güzellikler de ortaya çıktı. İlçede güneş yüzünü göstermesiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ağaçların kara bürünmesi görsel şölen oluşturdu.
Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, Sarıkamış'ta güzel fotoğraflar çektiğini söyledi. Cellat, "Sarıkamış'ın Acısu
mevkinde çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bu bize 2019 yılında huzur veriyor. Barış ve kardeşliğin simgesi olan bu karların çok güzel görüntülerini çekiyoruz. Sarıkamış doğa fotoğrafçıları olarak, 2019 yılı herkese böyle ak süt gibi bembeyaz, tertemiz bir yıl olmasını diliyorum. Bir an önce gelin bu güzel doğayla baş başa kalın." dedi. Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde ölçüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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