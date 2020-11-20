Sarıkamış'ta kaşar ve balın internet üzerinden satışları arttı - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde, kaşar peyniri ve bal satışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle büyük oranda internet üzerinden yapılıyor.

İlçedeki peynir ve bal satıcıları, Kovid-19 salgının yaşandığı bugünlerde satışlarını internet üzerinden yaparak alınan siparişleri kargo ile müşterilere ulaştırıyor.

Peynir satıcısı Tahsin Ertekin, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından dolayı satışların büyük kısmının internet üzerinden yapıldığını söyledi.

Kars balı ve kaşar peynirinin ilaç gibi olduğunu ifade eden Ertekin, "Kars'ın 3 bin rakımlı yüzlerce çiçeğin bulunduğu yaylalarında beslenen ineklerin sütünden yapılan peynir ve bu çiçeklerin nektarı ile olan bal olduğu için ilaç gibidir. Türkiye'nin dört bir yanından kış sezonu öncesinde internet üzerinden yoğun talep alıyoruz." dedi.