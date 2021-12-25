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Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı - Son Dakika

Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı

25.12.2021 10:25

Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı Sarıkamış'ta kayak sezonunun açılışı yapıldı.

Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı

KARS - Sarıkamış'ta kayak sezonunun açılışı yapıldı. Meşalelerle kayan kayakçılar ise havadan görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2021-2022 kayak sezonuna düzenlenen görkemli gösteriyle merhaba dedi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen törene Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, AK parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın ve çok sayıda davetli katıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden ellerinde meşalelerle kayarak aşağı inen kayakçılar, Sarıkamış yazını yakarak sezona merhaba dedi.

Eksi 23 derece soğukta düzenlenen törende konuşan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Bizde istiyoruz ki buranın daha yaşanabilir, yaşam standartlarda turizmden kendi payına düşeni alsın" dedi.

Daha sonra söz alan Milletvekili Ahmet Arsan, "Özellikle Sarıçam ormanlarının içerisinde kayak keyfine davet ediyoruz. Ben kayak yapmasını çok bilen birisi değilim. Ama kayağı seven, kayağı profesyonelce yapan, dünyanın bir çok yerinde kayağa giden profesyonel kayakçılarla konuştuğumuzda söyledikleri şudur. Dünyanın ilk üçünün arasına girebilen bir kar kalitesi ve ortamıyla Sarıkamış gerçekten farklı bir keyif, farklı bir ortam sunuyor" diye konuştu.

Son olarak söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'de Sarıkamış'ta çığ tehlikesi olmadığını ve vatandaşların sarıçam ağaçlarını arasında gönüllerince kayabileceklerini söyledi.

Öksüz, "Sarıkamış gökyüzünün mavisiyle, sarıçam ormanlarının yeşiliyle, kristal karıyla bütünleşen, tarihiyle, kültürüyle, eşsiz doğasıyla çok önemli bir turizm merkezidir. Çığ tehlikesinin olmadığı bir merkezimiz var. Her türlü kış sporuna uygun ve şehir merkezine çok yakın mesafede, modern konaklama tesisleriyle birlikte Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından birisidir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kayak sezonun açılışı yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yakılan ateşlerin başında ısınmaya çalıştı.

Öte yandan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde son yağan karla birlikte 40 santim kar bulunuyor.

Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı
Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı
Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı

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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Türker Öksüz, AK Parti, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kayak sezonu renkli görüntülerle açıldı - Son Dakika


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