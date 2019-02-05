Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Kayarak Düşen Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sarıkamış'ta Kayarak Düşen Bir Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sarıkamış'ta evinin önünde buz tutan zeminde kayarak düşen bir hayatını kaybetti.

Sarıkamış'ta Kayarak Düşen Bir Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sarıkamış'ta evinin önünde buz tutan zeminde kayarak düşen bir hayatını kaybetti.

Olay, Sarıkamış'ta meydana geldi. 1933 doğumlu N.A. evininde önünde yürürken buz tutan zeminde kayarak düştü. Düşerken başını çarpan N.A. başından yaralandı. N.A.'nın yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri N.A.'ye Sarıkamış Devlet Hastanasi'ne sevk etti. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan N.A. hayatını kaybetti. N.A.'nın yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Sarıkamış, 3. Sayfa
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