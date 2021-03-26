Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler - Son Dakika

Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler

26.03.2021 10:45
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler, System.String[]

Kış turizminin gözde kayak merkezi Sarıkamış'ın pistlerinde, kayı askerlerine özgü elbiseleri ile kayak yapan 2 turist, görenleri şaşırttı.

Kış turizminin gözde kayak merkezi Sarıkamış'ın pistlerinde, kayı askerlerine özgü elbiseleri ile kayak yapan 2 turist, görenleri şaşırttı.

Tatilcilerin merakla izlediği, zaman zaman da fotoğraflarını çektiği turistler Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezine renk kattı.

Üstlerinde kayı elbisesi, ellerinde kalkan ve mızrakları ile pistinde kayak yapan turistleri gören kayakseverler, kayak merkezini 'Diriliş Ertuğrul' sahnesinin çekildiği sanarak bir süre şaşkın şaşkın seyretti. Daha sonra 'Kayı Boyu' elbiseleriyle kayan turistlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne Diriliş Ertuğrul sahnelerini artamayan görüntülere ev sahipliği yaptı. Ellerinde kalkan ve mızraklarla kayan Yavuz Gök ve İranlı Hamed Charkhchi, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta, kristal karı, sarıçam ağaçları içerisinde, 2 bin 634 rakımlı, her hangi bir çığ tehlikesi bulunmayan pistlerde hem kaydı, hem de savaş taktiği hünerlerini sergiledi. Kayı Boyu kıyafetleriyle kayan turistler, bir anda bütün kayak severlerin ilgi odağı oldu. Ellerindeki kalkan ve mızraklarla pistlerde süzülen turistler, bir anda kayak merkezinin atmosferini değiştirdi. Diriliş Ertuğrul sahnelerinin çekildiği sanan vatandaşlar Yavuz Gök ve İranlı Hamed Charkhchi, bol bol fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

"Kayı Boyu elbiseleriyle kayıp poz verdiler!"

İran'dan gelerek Sarıkamış Kayak Merkezinde hizmet veren Kayı Snow ve Kayı Resort Otel'de konaklayan iki tatilci meraklı bakışlar arasında, ellerinde kalkan, mızrak ve üzerlerinde kayı elbiseleri ile kayak yaptı. İranlı tatilciler acemi pistinde poz verdi. Sarıkamış'ı tanıtan birçok fotoğraf ve videoyu da takipçileri ile paylaşan İranlı tatilciler, çekim bittikten sonra otele döndü. - KARS

Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler
Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler

Diriliş Ertuğrul, Kayak Merkezi, Sarıkamış, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 'Kayı Boyu' kıyafetleri giydiler - Son Dakika


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