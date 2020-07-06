Sarıkamış'ta kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Sarıkamış'ta bir evin bahçesinde bin 849 adet kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Sarıkamış ilçesi Taşlıgüney köyü mevkinde 1 şüpheliye ait evin bahçesinde 1 bin 849 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.



Öte yandan ele geçirilen kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi. - KARS