Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - KARS - Son Dakika

Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - KARS

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 12, Erzurum'da 7, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 30 santimetre ölçüldü.

Kars'ta kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçları üzerinde biriken karları temizledi. Şehir merkezinde Kars Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar branda ve örtü sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - KARS

Doğu Anadolu Bölgesi, Sarıkamış, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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