Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Kırağı tutan yerler

Donan dere

Kırağı tutmuş ağaçlar

Kırağı tutmuş demirler

Yolda yürüyen vatandaşlar

Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler

Şelalenin donmuş yerleri

Bir vatandaşın konuşması Kars'ta ise soğuk hava yüzünden göl, dere ve akarsular dondu.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye, halı ve branda ile örttü.

Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. İlçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler kısmen buzla kaplandı.