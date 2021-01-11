Kırağı tutan yerler
Donan dere
Kırağı tutmuş ağaçlar
Kırağı tutmuş demirler
Yolda yürüyen vatandaşlar
Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler
Şelalenin donmuş yerleri
Bir vatandaşın konuşması Kars'ta ise soğuk hava yüzünden göl, dere ve akarsular dondu.
Bina çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye, halı ve branda ile örttü.
Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. İlçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.
İlçeye 10 kilometre uzaklıkta Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler kısmen buzla kaplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika