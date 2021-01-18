Sarıkamış'ta kış mesaisi başladı - Son Dakika

Sarıkamış'ta kış mesaisi başladı

KARS - Kars genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte kış mesaisi başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küreme çalışmalarına başladı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işyerlerini açan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kar temizledi.

Son yağan kar ile birlikte kar kalınlığının 55 santime ulaştığı ilçeye kışın tam anlamıyla geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Beklenen kar yağdı ilçemize, Allah hayırlara vesile etsin. Karın yağmasıyla birlikte kış sezonumuz başladı" dedi.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, belediye karla mücadele ekipleri ise kaldırımların karını kürüdü. Son yağan karla ile birlikte kar kalınlığının 55 santimi geçtiği Sarıkamış'ta kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.