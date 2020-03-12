Sarıkamış'ta kızak yarışları nefes kesiyor - Son Dakika
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Sarıkamış'ta kızak yarışları nefes kesiyor

6 saat önce

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda kızak yarışları nefes kesiyor.

Sarıkamış'ta kızak yarışları nefes kesiyor, System.String[]

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda kızak yarışları nefes kesiyor.


Yarışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Koordinatörü Tuğrul Aksu, "Türkiye Kızak Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nı bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Şampiyonaya 50'nin üzerinde kulüp ve 150'nin üzerinde sporcu katıldı. 4 kategoride ayrı ayrı günlerde yarışlarımız olacak" dedi.


"Pistler mercek altında"


Sarıkamış'ta bulunan kızak pisti, Uluslararası Kızak Federasyonu tarafından gelen bir delege tarafından mercek altına alındı. Pistler onay aldığı takdirde uluslararası kızak yarışmalarının da Sarıkamış'ta yapılması planlanıyor.


Sarıkamış'ta bulunan Natürel Kızak Pisti'nin dünyanın sayılı pistlerinden birisi olduğunu ifade eden Tuğrul Aksu, "Bu yarışların bir özelliği de uluslararası federasyondan bir delegemiz geldi. Bu pistin uluslararası standartlarda olup olmadığını onaylamak için. Şu ana kadar her şey yolunda. Gelecek yıllarda dünya çapında yarışlar, dünya şampiyonası, dünya kupaları gibi bu pistimizde yapılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.


Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başlayan yarışmalarda çeşitli illerden 50 kulüpten katılan 150 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada küçükler kategorisinde yapılan yarışlarda sporcular zaman zaman zor anlar yaşandı. Kıyasıya devam eden yarışlarda sporcular ilk 3'e girmek için mücadele ediyor. - KARS

Sarıkamış, Türkiye, Aksu, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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