Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Kızılay'a kan bağışı yapıldı
Son Dakika Yaşam Sarıkamış'ta Kızılay'a kan bağışı yapıldı - Son Dakika

Sarıkamış'ta Kızılay'a kan bağışı yapıldı

6 saat önce

Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sarıkamış'ta Kızılay'a kan bağışı yapıldı, System.String[]

Sarıkamış ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize edilen kampanyaya, Sarıkamış Kaymakamı başta olmak üzere İl Genel Meclis Üyeleri, kamu çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.


Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın doğal afetlerde gösterdiği başarılı çalışmalarıyla her zaman halkın takdirini topladığını idareciler ve vatandaşlar olarak Kızılay'a destek vermek için her yıl kan bağışında bulunduklarını dile getirdi. - KARS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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