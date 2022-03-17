Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim - Son Dakika
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Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim

17.03.2022 16:10
Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde komandoların eksi 19 derecedeki 'intikal eğitimi' dosta güven düşmana korku verdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde komandoların eksi 19 derecedeki 'intikal eğitimi' dosta güven düşmana korku verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Kocaman yüreğinde gittikçe büyür vatan sevgisi, ayazda ve karda içimizi ısıtır Mehmetçiğin azmi" notuyla yaptığı paylaşımda, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen intikal eğitiminden fotoğraf kareleri paylaştı. - ANKARA

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Milli Savunma Bakanlığı, Komando, Medya, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim - Son Dakika
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