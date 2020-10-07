Sarıkamış'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan çay ocakları açıldı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapatılan çay ocakları ve kahvehaneler yeniden açıldı.
Kaymakam Recep Koşal başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.
Kurul, ilçede 2 Ekim'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan çay ocakları ve kahvehanelerin yeniden hizmet vermeye başlaması kararını verdi.
Kararın ardından ilçede çay ocakları, kahvehaneler yeniden hizmete başladı.
- Kaynak: AA
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