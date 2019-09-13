Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta köy içi yollar kilit parke taşı oluyor
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Sarıkamış'ta köy içi yollar kilit parke taşı oluyor

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından köy içi yolların kilit parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sarıkamış'ta köy içi yollar kilit parke taşı oluyor, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından köy içi yolların kilit parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.


İlçeye bağlı köy içi yollarında kilit parke taş döşenmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, KÖYDES kapsamında ihale edilen Sarıkamış Köyleri Kilit Parke Taşı Döşeme İşine ait çalışmaları İl Genel Meclisi üyeleri ile beraber yerinde görerek ilgili firma çalışanlarından bilgi aldı.


Köy içi kilit parke taş yol yapılmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden kaymakam Recep Koşal, yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Köylerde 30 bin metrekare kilit parke ve 10 bin metreküp bordür yapılacak. KÖYDES kapsamında yapılan yollarının çoğunun kış girmeden tamamlanması planlanıyor. - KARS

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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