Sarıkamış'ta kristal kar üzerinde kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kristal kar üzerinde kayak keyfi - Son Dakika

Sarıkamış'ta kristal kar üzerinde kayak keyfi

6 saat önce

Sarıkamış'ta kayak pistlerinde kar kalınlığının 115 santimetreyi bulmasıyla kayak keyfi yaşanıyor.

Sarıkamış'ta kristal kar üzerinde kayak keyfi, System.String[]

Sarıkamış'ta kayak pistlerinde kar kalınlığının 115 santimetreyi bulmasıyla kayak keyfi yaşanıyor.


Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi hafta sonu kayak severlerle doldu. Kar kalınlığının 115 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesin olmadığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle dünyanın en güvenli kayak merkezlerinden birisi olan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe kayak tutkunları kayak tutkunlarını cezp ediyor.


Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlere akın eden kayak severler, beyaza bürünmüş sarıçam ormanları arasında, kristal kar üzerinde, kayak ve snowboard kayıyor.


Sarıkamış'taki kar kalitesinin biç bir yerde olmadığını ifade eden Muhammet Yıldız, "Şu anda hava eksi 16 derece ama isterse 20 derece olsun ormanlar arasında, kiristal kar üzerinde kayak yapmak çok keyifli herkes bu keyfi yaşaması lazım" dedi.


Cıbıltepe Kayak Merkezi, birisi kapalı 5 telesiyej, toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 9 pistte kayak severlere hizmet veriyor. - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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