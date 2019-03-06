Sarıkamış'ta Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Sarıkamış'ta, Türkiye Kızak Federasyonunca düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam etti.

Sarıkamış'ta, Türkiye Kızak Federasyonunca düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam etti.



Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda gençler kategorisinde kızlarda 11 erkeklerde 17 olmak üzere toplam 28 sporcu kıyasıya mücadele etti.



Yapılan yarışlarda, genç kızlarda, Beyza Arzuti 1'inci, Gamze Çorlu 2'inci ve Şeymanur Çınar ise 3'üncü olurken, Genç erkeklerde Cengizhan Kaplan 1'inci, Recep Furkan Balcı 2',nci ve Murat Akpınar ise 3'üncü oldu.



Öte yandan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak büyükler ve çiftler kategorisiyle tamamanacak. - KARS

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