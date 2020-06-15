Sarıkamış'ta LGS sınavı öncesi okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı koşullarda sınava girmesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Hayali, "Çocuklarımızın rahat ve hijyen ortamında güvenli bir şekilde sınava girmesi hepimizin sorumluluğudur. Normalleşme süreci içinde tedbiri elden bırakmamamız lazım. Herkes kurallara riayet etmesi gerekir. Biz belediye olarak üzerimize düşeni imkanlar doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.