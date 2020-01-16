Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı - Son Dakika

Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı

6 saat önce

Sarıkamış'ta yolda mahsur kalan 4 kişilik aile JAK timlerince kurtarıldı.

Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı, System.String[]

Sarıkamış'ta yolda mahsur kalan 4 kişilik aile JAK timlerince kurtarıldı.


Sarıkamış'ta şehitlik ziyareti yapmak amacıyla yola çıkarak Kızlçubuk Köyü Kızılçubuk Deresi yürüyüş yolu mevkiine gelen 4 kişilik aile burada mahsur kaldı.


Durum Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Kars Valiliği kontrolünde Sarıkamış Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) timi olay yerine intikal etti. Kızılçubuk mevkide arama başlatan JAK timleri aileye ulaştı.


JAK timlerince yapılan 2 saatlik çalışma sonrasında aile mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kızılçubuk, Sarıkamış, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı
Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]