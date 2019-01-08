Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Marketten Hırsızlık

Sarıkamış'ta Marketten Hırsızlık

2 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir marketten para ve sigara çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıkamış'ta Marketten Hırsızlık, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir marketten para ve sigara çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Şehitler Mahallesinde bir markete gece saatlerinde giren F.Ç ve Z.Ç, 3 bin 500 lira tutarında sigara ile 500 lira çalarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesiyle harekete geçen Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ç ve Z.Ç'yi çaldıkları sigara ve parayla kiralık bir araçta yakaladı.

Ayrıca araçta 40 litre çalıntı akaryakıt ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan her iki zanlı adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Kars, Sarıkamış, Güncel
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