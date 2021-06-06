Sarıkamış'ta mavi, kızıl ve kahverengi kelebekler renk cümbüşü oluşturuyor - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kelebekler, güzelliklerini kondukları çiçeklerle birleştirip doğada renk cümbüşü oluşturmalarıyla ilgi görüyor.

"Şehitler diyarı" olarak bilinen ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Keklik Vadisi, Düz Meşe bölgesinde kahverengi, mavi, kızıl gibi birçok renkteki kelebekler, doğanın zenginliğini görsel şölen ile sunuyor.

Kelebekler, yaz aylarında farklı çiçeklere ev sahipliği yapan doğaya ayrı güzellik katıyor.

Sarıçam ormanları ve zengin florasıyla ayı, kurt, vaşak, domuz, tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış'ta rengarenk çiçeklerle bezenen doğadaki kelebekler de güzel görüntüler oluşturuyor.

Özellikle su kenarlarında üreyen mavi ve kırmızı kelebekler kısa ömürlerine rağmen doğada seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturup doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban AA muhabirine, Sarıkamış'ın bozayı, kurt ve vaşağın yanında çok zengin bir floraya sahip olduğunu söyledi.

Zengin floranın ana göstergelerinden birinin de kelebekler olduğunu ifade eden Çoban, "Kelebekler mayıs ayından itibaren kozadan çıkıp etrafta uçmaya ve renk cümbüşü sunmaya başlıyor. Sarıkamış'ta meralarda bitki çeşitliliği ve su kenarlarında aromatik bitkilerin yanlarında onları daha çok görüyoruz." dedi.

Mavi kelebekler Sarıkamış'ı mesken tuttu

Çoban, kelebeklerin kış uykusuna yatabildiğini, göç edebildiğini ve mineralli suyla hayata tutunduğunu ifade ederek, "Kelebekler bilinenin aksine kış uykusuna yatabiliyor. Bazı türler daha ılıman yerlerde kışı geçirmek için çok uzaklara göç edebiliyor. Sarıkamış'ta özellikle küçük mavi kelebekleri görebiliyorsunuz. Çok gözlü mavi türler ve bu familyanın farklı türleri de var." diye konuştu.

Sarıkamış'ın zengin doğaya sahip olduğunu ve kelebeklerin burada rahatlıkla yaşamını sürdürdüğünü anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Kelebekleri üreme dönemde oldukları için mineralli su kenarlarında görebiliyoruz. Özellikle kelebeklerin uğrak noktası olan bu mineralli suların doğaya ve kelebeklere büyük katkıları var. Bu katkının devam etmesi için bu mineralli su kaynaklarının daha iyi korunması gerekiyor. Tüm su kaynaklarını ne kadar iyi korursak tüm canlıları daha iyi koruruz."