Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı

25.05.2022 11:03
Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayısın son haftasında kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayısın son haftasında kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, etrafı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 derece ölçülürken, yollarda hafif buzlanmalar oluştu, araçların camları kırağı tuttu.

Bazı yerleşim yerleri ile kırsalın karla kaplandığı ilçede, ilkbaharda adeta kış yaşandı.

Çiçekler ve bazı meyve ağaçlarının da beyaza büründüğü ilçede, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, ilkbaharda güzel kar manzaraları çektiğini belirterek, "Sarıkamış için ilginç bir günle karşı karşıyayız. Bugün Mayıs'ın 25'i, yani nerdeyse haziran gelecek. Dün akşam başlayan kar şehri beyaza bürümüş durumda. Biz de fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek için sabah 5'te fotoğraf çekmeye çıktık." dedi.

Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı
Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı
Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı
Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı
Sarıkamış'ta mayısın son haftasında adeta kış yaşandı

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Kaynak: AA

Kars, kar, Güncel, Son Dakika

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