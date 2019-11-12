Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta "Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 'Mevlidi Nebi Haftası' etkinlikleri - Son Dakika

Sarıkamış'ta "Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlidi Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış'ta

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlidi Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış İmam Lisesi ve Orta Okulu tarafından Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programda, bu senenin teması olan "Peygamberimiz ve Aile" konusu katılımcılara anlatıldı.

İlahıyatçı Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin aile hayatının kıyamete kadar bütün insanlık için en güzel örnek olduğunu ifade ederek, aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle, güzellikle davrandığını belirtti.

Konuşmaların ardından program, öğrencilerin hazırladığı "Peygamberi ne kadar seviyoruz" adlı tiyatro devam etti. Program Kur'anı Kerim tilaveti ve semazenleri gösterisiyle sona erdi.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, İlçe Müftüvekili Engin Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:26:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta "Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]