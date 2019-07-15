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Sarıkamış'ta "Milli Birlik" yürüyüşü

4 saat önce

Kars Sarıkamış'ta 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Demokrasi Şehitleri anma etkinliğini düzenlendi.

Sarıkamış'ta
Kars Sarıkamış'ta 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Demokrasi Şehitleri anma etkinliğini düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilçe protokolü ve vatandaşlar meşalelerle yaklaşık 2 kilometre omuz omuza tekbir getirerek yürüdü. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, şehitler diyarı Sarıkamış'ın yiğit evlatlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi hep beraber aynı ruhla aynı heyecanla toplandığını söyledi. Koşal, "Bu millet 15 Temmuz'da bir destan yazdı. Bizler bu milletin evlatları olarak hele ki Sarıkamış'ta hele ki şehitlerin diyarında şehitlerin kemiklerini çok şükür sızlatmadık. O tarih de 15 Temmuz'da en büyük destanlardan birini şehitler diyarı Sarıkamış'ın yiğit evlatlar sizler yazdınız sizler başardınız. Devletimizin, milletimizin bekası için bu ezanlar sonsuza dek hüküm sürmesi için vatandaşlarımız topa, tanka, uçağa karşı dik durarak gereğini yapmıştır" dedi

15 Temmuz Şehitleri Anma programının 3. yıldönümünü anmak için toplandıklarını ifade eden Başkan Harun Hayali, "15 Temmuz'da bilindiği üzere dış güçler ile içimizdeki vatan hainleri birleşip ülkemize demokrasiye ve milli iradeye darbe yapmak istediler. Ancak milletimiz Çanakkale'de olduğu gibi, Sakarya'da olduğu gibi, Sarıkamış'ta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da cesaretini kahramanlığını göstermiş, dış güçlere karşı içimizdeki hainlere karşı darbe vurmak isteyenlere karşı dik durmuştur" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yayınlanmasının ardından sonra şehitler anısına Kur'an tilaveti okundu çorba ikramında bulunuldu. Programa, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9.Tugay Komutan Vekili Aydın Dede, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve binlerce Sarıkamışlı katıldı. - KARS
Sarıkamış, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
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