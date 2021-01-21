Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu - Son Dakika

Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu

21.01.2021 12:49

Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu Kars Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Minik Yürekler Kayakla Buluşsun" projesi kapsamında ilçedeki imkanları kısıtlı olan ve daha önce hiç kayak yapmamış çocuklar için kayak kursu başlattı.

Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu

KARS - Kars Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Minik Yürekler Kayakla Buluşsun" projesi kapsamında ilçedeki imkanları kısıtlı olan ve daha önce hiç kayak yapmamış çocuklar için kayak kursu başlattı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in hazırladığı proje ile Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü ve Sarıkamış Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde hizmete açılan kayak kursunda 25 öğrenci kayak kursuna başlayarak kayağa merhaba dedi.

Polis ekipleri yaşları 8-15 arasındaki 25 çocuğu araçlarla evlerinden alarak Cıbıltepe Kayak Merkezine getirdi. Burada çocukları karşılayan İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer yaptığı konuşmada, böyle bir projeyi hayat geçirmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kış turizmi ve kayak denince ilk akla Sarıkamış'ın geldiğini belirten Özer, "Burada polis güçlerimiz olarak kayak hocalarımızla birlikte sizlere kayak öğreteceğiz. Hepimiz bugün sizin için seferber olduk. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Sarıkamış'ın güzide kayak hocaları, antrenörleri sizler için çok güzel eğitim programı hazırladılar. Bundan sonra da eğitimler devam edecek ve çok güzel anlar geçireceğiz. Sarıkamış, karın en çok olduğu Türkiye'mizin en güzel kayak turizminin yaşandığı yerdir. Bu yüzden kayağı iyi öğrenin, güzel vakit geçirin, bol şans diliyorum" dedi.

Kayak giysi ve takımlarını giyen çocuklar, kayak antrenör ve eğitmenleri denetiminde birinci etap oteller bölgesinde kayakla buluştu. Yaklaşık iki saat süren eğitimden sonra mangalda sucuk ekmek ikram edildi. Günün sonunda çocukların polislerle kartopu savaşı yapması ise renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara hediye verilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle bugünkü program tamamlandı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir projede görev almanın önemli olduğunu söyledi. Usta, "Ülkemizin, memleketimizin çocukları, belki de yarının şampiyonları olacak bilemiyoruz ama hepsinden önemlisi onların hayatlarına ufak dokunuş yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu anlamda İlçe Emniyet Müdürümüze duyarlı davranışından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa katılan çocuklardan kayak kaymamış Minik Ahmet ise; "Sarıkamış'ta yaşıyorum ilk defa kayağa geldim. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürüne teşekkür ederim." dedi.

Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu
Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu
Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu
Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu

Sarıkamış, Hisarcık, Kayak, Kars, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Bağdat'ta intihar saldırısı: 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun başvurusuna ikinci kez ihlal kararı verdi         
12:26
İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız         
12:01
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum         
10:52
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak         
10:23
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 12:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei