Sarıkamış'ta mobil muayene istasyonu çiftçilerin hizmetinde - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene istasyonuna gidemeyen çiftçiler için mobil muayene istasyonu hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çiftçilerin mağdur olmaması için Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığının girişimleriyle çiftçilerin traktörlerinin muayenesi için TÜVTÜRK'ün gezici muayene istasyonu, ilçe merkezindeki otobüs terminalinde hizmet vermeye başladı.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin her alanda ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Gök, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, "Biz oda olarak daha öncede bu tür uygulamaları yılda 3 defa yapmıştık. Çiftçilerimize en yakın muayene istasyonu Kars'ta olduğundan ilçeye ve köylerimize 70-80 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bu salgın döneminde Kars'a gitmek hem zor hem de maliyetli oluyor. İlçemizde yaklaşık 40 traktör muayeneden geçti, çiftçilerimizde bu uygulamadan oldukça memnunlar." dedi.