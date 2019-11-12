Sarıkamış'ta motosiklet kazası

Abdülkadir Atalay idaresindeki 36 AAD 295 plakalı otomobil ile Basri Temel yönetimindeki plakasız motosiklet Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü önünde çarpıştı.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor

"Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak