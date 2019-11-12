Sarıkamış'ta motosiklet kazası
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Abdülkadir Atalay idaresindeki 36 AAD 295 plakalı otomobil ile Basri Temel yönetimindeki plakasız motosiklet Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü önünde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Temel, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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