Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı

36 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Düzenlenen tören, Sarıkamış Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Törende Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, yaptığı konuşmada, muhtarlar gününün önemine değindi.


Konuşmanın ardından protokol, muhtarların gününü tebrik etti.


Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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