Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Nisan Karı

Sarıkamış'ta Nisan Karı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, Erzurum, Kars ve Ağrı'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 12, Kars ile Ağrı'da 6 ve Erzurum ile Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzincan Ergan'da 190, Erzurum Palandöken'de 141, Erzurum Konaklı'da 119, Kars Sarıkamış'ta 97 ve Ardahan Yalnızçam'da 4 santimetre ölçüldü.
Bölgede buzlanma beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Nisan Karı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]