Sarıkamış'ta Obsidyen Taş Ocağında Buz Sarkıtları
1 saat önce
Sarıkamış'ta obsidyen taş ocağında buz sarkıtlarıKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü obsidyen taş ocağında 4 metrelik buz sarkıtları oluştu.
Sarıkamış
'ta obsidyen taş ocağında buz sarkıtları
KARS - Kars
'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü obsidyen taş ocağında 4 metrelik buz sarkıtları oluştu.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mescitli Köyü mevkiinde bulunan obsidyen taş ocağı buz tuttu. Ocakta 4 metreyi bulan buz sarkıtları, görenleri şaşırttı. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ve buz sarkıtlarının, bol bol fotoğrafını çekme imkanı buldu.
Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, yılın her vakti bu anı beklediğini belirterek dağlarda oluşan buzları resmetmek için günlerce beklediğini söyledi.
Cellat, " İlçede bulunan Obsidyen Taş Ocağında eksi 25 derecede 4 metrelik buz sarkıtları oluştu. Yıllardır bölgede fotoğrafçılık yapıyorum. Elimde bir fotoğraf makinesiyle her anı fotoğraflamaya çalışıyorum. Aylardır buranın donmasını bekliyordum nihayet dondu ve doğa olayına şahit oldum. Sarıkamış'a geldiğinizde mutlaka bu taş ocaklarına gelmenizi ve yerlerinde görmenizi isterim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:42 Kaynak: İHA
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