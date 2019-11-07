Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü

Sarıkamış'ta öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü

7 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulunca "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış'ta öğrenciler lösemiye dikkati çekmek için yürüdü, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulunca "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçe merkezindeki halk caddesinde düzenlenen yürüyüşte, maske takan katılımcılar, ellerindeki "Maske takalım farkındalık yaratalım", "Biz sizin yardımınızla iyileşiyoruz", "Lösemi değil iyilik bulaşır" yazılı dövizlerle lösemiye dikkati çektiler.

Okul Müdürü Harun Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Lösemili Çocuklar Haftası" nedeniyle vatandaşların bu konuya duyarlığını artırmak, dikkati çekmek adına yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, farkındalık oluşturmak istediklerini anımsatarak, "Okulumuz öğretmeni Gülten Alkan, 8 yıldır LÖSEV vakfına üye olarak bu tür etkinlikleri sürdürüyor. Bu konuda çeşitli kampanyalar düzenliyoruz lösemili çocuklar haftası bir farkındalık haftasıdır. Çocukların bu hastalık hakkında bilinçlenmesi, korkmaması, hasta olan kişilerden çekinmemesi amaç edinilmiştir. Lösemi bulaşıcı hastalık olduğu için değil, lösemili hastaların çevreden mikrop kapmaması için maske taktıklarını anlatarak, farkındalık yaratmaya çalıştık." diye konuştu.

Yürüyüşe, Sarıkamış kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Karakurt, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış, Eylül, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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