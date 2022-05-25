Sarıkamış'ta öğrenciler turizm konusunda münazara yaptı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta öğrenciler turizm konusunda münazara yaptı

25.05.2022 11:19
Sarıkamış'ta öğrenciler turizm konusunda münazara yaptı

Sarıkamış ilçesindeki Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi öğrencileri, turizm konusunda münazara yaptı.

Sarıkamış ilçesindeki Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi öğrencileri, turizm konusunda münazara yaptı.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi Müdürü Naci Özkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Turizmin gelişmesinde tesisler mi, doğal güzellikler mi önemlidir" konulu münazaranın final yarışmasında10/A sınıfının "Turizmin gelişmesinde tesisler önemlidir" tezi kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, yaptığı konuşmada, bu tür münazaraların öğrencilerin kendilerini geliştirmesinde çok faydalı olduğunu söyledi.

Kızılok, her iki sınıfın öğrencilerinin çok iyi hazırlandığını belirterek, "Şehitler diyarı ve turizm cenneti ilçemizde öğrencilerimizin turizme yönelik düşüncelerini gururla, heyecanla izledik. 10/A ve 11/B sınıfı öğrencilerimizin güzel fikirlerinin turizme katkı sunacağını ümit ediyorum. Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi Müdürü Naci Özkan, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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