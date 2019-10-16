Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta öğrencilerden çevre temizliği
Son Dakika Yaşam Sarıkamış'ta öğrencilerden çevre temizliği

Sarıkamış'ta öğrencilerden çevre temizliği

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Sarıkamış'ta öğrencilerden çevre temizliği, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.


TOKİ bölgesi ve üniversite alanında toplanan öğretmen ve öğrenciler, çevrede bulunan çöp atıklarını toplayarak temizlik yaptı.


Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3.Sınıf öğrencilerinden Yusuf Alp, çevre ve temizlik bilincini geliştirmek ve toplum farkındalığı oluşturmak adına bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Toki ve Üniversite alanında çöp topladık. Arkadaşlar ile etrafı temizledik. Yaptığımız çalışmada bize eşlik eden, herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KARS

Sarıkamış, Toki, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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