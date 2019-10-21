Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta öğrencilere "Afete Hazır Türkiye" eğitimi
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta öğrencilere 'Afete Hazır Türkiye' eğitimi

Sarıkamış'ta öğrencilere "Afete Hazır Türkiye" eğitimi

1 saat önce

Sarıkamış ilçesinde öğrencilere "Afete Hazır Türkiye" eğitimi verildi.

Sarıkamış'ta öğrencilere

Sarıkamış ilçesinde öğrencilere "Afete Hazır Türkiye" eğitimi verildi.

Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün salonunda ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında eğitim verildi.

Eğitimde, öğrencilere afet, doğal afet ve Türkiye'nin deprem riskli bölgeleri ile deprem öncesi ve sonrası alınacak önlemler hakkında bilgiler anlatıldı.

İl AFAD Müdürü Oktay Ayğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok sayıda farklı türlerde afet olayı meydana geldiğini belirterek, afetlerden en az zararla çıkmanın eğitim ile mümkün olduğunu söyledi.

AFAD olarak, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçladıklarını anlatan Ayğan, "Amacımız, AFAD olarak afetlere dirençli toplum oluşturmak misyonumuzla "Afete Hazır Türkiye" hedefine yürüyoruz." dedi.

Eğitim, slayt gösterimi ve öğrencilere dağıtılan bilgilendirici broşürlerin ardından sona erdi

Eğitime, Kars AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sarıkamış, Türkiye, Kars, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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