Sarıkamış'ta öğrencilere "trafik güvenliği" eğitimi verildi - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta öğrencilere 'trafik güvenliği' eğitimi verildi - KARS - Son Dakika

Sarıkamış'ta öğrencilere "trafik güvenliği" eğitimi verildi - KARS

7 saat önce

Okulda öğrencilere eğitim verilmesinden görüntüler Öğrencilerden detay görüntüler Öğrencilere eğitim veren otomobil pilotu Efe Eryalaz'ın açıklaması Okul müdürü ve öğrencilerin kısa konuşmaları Kul dışında toplu görüntü KARS - Sarıkamış ilçesinde Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu...

Okulda öğrencilere eğitim verilmesinden görüntüler

Öğrencilerden detay görüntüler

Öğrencilere eğitim veren otomobil pilotu Efe Eryalaz'ın açıklaması

Okul müdürü ve öğrencilerin kısa konuşmaları

Kul dışında toplu görüntü KARS - Sarıkamış ilçesinde Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu (TOSFED) bünyesinde kurulan Kadınlar Kurulu (TOSK) tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik "Velinin Karnesi Nasıl" sosyal sorumluluk projesi kapsamında trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

İlçe merkezindeki 29 Eylül İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere, trafik güvenliği, yayaların uyması gereken kurallar ve otomobil sporları ile ilgili temel bilgiler, projeksiyon eşliğinde animasyon gösterimi ile anlatıldı.

Öğrencilere eğitim veren otomobil pilotu Efe Eryalaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını ve TOSFED bünyesinde kurulan Kadınlar Kurulu adına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Projenin başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Eryalaz, "Sarıkamış'ta öğrencilerimize trafikte yaya olarak, sürücü ve aynı zamanda yolcu olarak öğrenmeleri gereken güvenlik kuralları ve trafik işaretlerini öğretmek için buradayız. Sunumumuz yaptık, çok güzel geçti." dedi.

Okul Müdürü Harun Yılmaz ise okul olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka yer aldıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz için bilgilendirici çok güzel bir etkinlik oldu. Okul olarak her dönem bu tür etkinliklerimiz olmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Emin Koç de trafikte, yaya ve sürücülerin uyması gereken kuralları, trafik levhalarını, animasyon gösterimiyle öğrendiklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilere katılım belgesi ile kartondan kask dağıtıldı.

Sarıkamış'ta öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi - KARS

Sarıkamış, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı
Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış'ta öğrencilere "trafik güvenliği" eğitimi verildi - KARS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]