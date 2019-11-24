Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonunda devam etti.

Programa katılan Kaymakam Recep Koşal, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, hiçbir meslek grubunda hissedilemeyecek duyguların öğretmenlik mesleğinde hissedildiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Erdal Karakurt da meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözünden yola çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çocuklarımızı vatan, millet sevgisiyle, fazilet, fedakarlık, disiplin ve öz güvenle hazırlamak hepimizin görevidir." dedi.

Konuşmaların ardından, öğretmenlerden oluşan gruplar oratoryo ve türkü dinletisi sundu.

Program, stajerliği kalkan yaklaşık öğretmenlerin yemin töreni ve Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir kompozisyon ,voleybol, futbol turnuvalarında başarılı olanlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliklere, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.