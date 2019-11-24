Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonunda devam etti.

Programa katılan Kaymakam Recep Koşal, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, hiçbir meslek grubunda hissedilemeyecek duyguların öğretmenlik mesleğinde hissedildiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Erdal Karakurt da meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözünden yola çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çocuklarımızı vatan, millet sevgisiyle, fazilet, fedakarlık, disiplin ve öz güvenle hazırlamak hepimizin görevidir." dedi.

Konuşmaların ardından, öğretmenlerden oluşan gruplar oratoryo ve türkü dinletisi sundu.

Program, stajerliği kalkan yaklaşık öğretmenlerin yemin töreni ve Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir kompozisyon ,voleybol, futbol turnuvalarında başarılı olanlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliklere, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 05:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]