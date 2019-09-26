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Sarıkamış'ta okul bahçeleri ağaçlandırılıyor

57 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe merkezi ve köylerdeki okul bahçelerini ağaçlandırıyor.

Sarıkamış'ta okul bahçeleri ağaçlandırılıyor, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe merkezi ve köylerdeki okul bahçelerini ağaçlandırıyor.

Orman İşletme ekipleri ağaçlandırma yapacakları okullarda öğrencilere ağaç, orman çevre bilincinin oluşması amacıyla eğitim verdikten sonra öğrencilerle fidan dikimi yapıldı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fidan dikiminin ilkbahar ile sonbaharda yapıldığını söyledi.

Okul bahçelerinde ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Abak, şöyle konuştu:

"Kurum olarak çocuklarımıza orman ve doğa sevgisini aşılamak daha yaşanılır bir çevre bırakmak, gençlerimizde bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerimiz ve akabinde okul bahçelerimizi ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Ortaokulunda yaklaşık 250 öğrencimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Kar yağana kadar çalışmalarımız devam edecek."

Abak, öğrencileri fidan dikimi konusunda bilgilendirdikten sonra 120 sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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