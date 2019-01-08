Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Okullara Kar Tatili

Sarıkamış'ta Okullara Kar Tatili

17 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta Okullara Kar Tatili, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sarıkamış Kaymakamlığı, "Sarıkamış'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" açıklamasında bulundu. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Güncel
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