Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta orman yangını - KARS
Son Dakika Güncel Haber

Sarıkamış'ta orman yangını - KARS

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Çamyazı Sırıklılık mevkisinde bulunan ormanlık alandaki 383 numaralı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri olay yerine sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

Sarıkamış'ta orman yangını - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Son dakika: Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın TSK, Kıran-4 operasyonunu başlattı Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 17:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta orman yangını - KARS
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]