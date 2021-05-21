Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Sarıkamış'ta, "Ağaçlandırma, Silvikültür, Üretim ve Diğer Ormancılık Çalışmalarını" yerinde inceledi

Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Sarıkamış Çamyazı Orman İşletme Şefliği bölmelerinde ağaçlandırma, silvikültür, üretim ve diğer ormancılık çalışmalarını yerinde görerek, üretim çalışmalarıyla ilgili İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen'den bilgiler aldı.

Ayatay, işletme pazarlama tatbikatına katılarak bu konudaki bilgi ve tecrübelerini aktardı. Yapılan tatbikatta dikili damga ve orman emvallerinin standardizasyonu hakkında uygulamalı olarak üretim bölmelerinde çalışan teknik eleman ve üretim işçilerine eğitim verildi.

Ardından denetim ve incelemelerde bulunmak üzere Sarıkamış Orman Fidanlık Şefliğini geçen Bölge Müdürü Ayatay, 2021 yılı fidan üretim ve bakım programlarının son durumu ile yapılan diğer fidanlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca arazi programında Bölge Müdürü Oktay Ayatay'a, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen ve İşletme Müdürlüğü teknik personeli eşlik etti.

Ayatay, Sarıkamış Orman işletme Müdürü ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Sarıkamış'tan ayrıldı. - KARS