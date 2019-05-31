Sarıkamış'ta sağlık personeli fidan dikti

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde Sarıkamış Devlet Hastanesi
personeli hastane bahçesine fidan dikti.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü
ile hastane personeli 75 sarıçam ve huş fidanını hastane bahçesinde toprakla buluşturdu.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, fidan dikim öncesinde fidanların nasıl dikileceği konusunda hastane personelini bilgilendirdi.
Abak, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta yalnızca boş araziler değil kamu kurumları, okulların bahçelerinde de ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını söyledi.
Konuşmaların ardından personel fidanları dikip can suyu verdi.
Fidan dikim etkinliğine, hastane başhekimi Sevil Çetin
, İdari İşler Müdürü Ali Osman Aydın
ile doktor, hemşire ve diğer personel katıldı.