Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta sağlık personeli fidan dikti
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Sarıkamış'ta sağlık personeli fidan dikti

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Devlet Hastanesi personeli hastane bahçesine fidan dikti.

Sarıkamış'ta sağlık personeli fidan dikti, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Devlet Hastanesi personeli hastane bahçesine fidan dikti.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ile hastane personeli 75 sarıçam ve huş fidanını hastane bahçesinde toprakla buluşturdu.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, fidan dikim öncesinde fidanların nasıl dikileceği konusunda hastane personelini bilgilendirdi.
Abak, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta yalnızca boş araziler değil kamu kurumları, okulların bahçelerinde de ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını söyledi.
Konuşmaların ardından personel fidanları dikip can suyu verdi.
Fidan dikim etkinliğine, hastane başhekimi Sevil Çetin, İdari İşler Müdürü Ali Osman Aydın ile doktor, hemşire ve diğer personel katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:31 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Kars, Sarıkamış, Güncel
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