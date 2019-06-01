Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Sakal-ı Şerif Ziyareti
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Sarıkamış'ta Sakal-ı Şerif Ziyareti

33 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

Sarıkamış'ta Sakal-ı Şerif Ziyareti, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

İlçe Müftülüğü Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen Sakal-ı Şerif ziyareti Yeni Camisi'nde başladı.

Programa yoğun ilgi olurken, camiyi dolduran vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'e dokunmak ve öpmek isteyen vatandaşlar arasında kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını görüntüledi. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i ziyaretleri sırasında duygu dolu anlar yaşadı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
Kars, Sarıkamış, Yaşam
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