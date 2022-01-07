Sarıkamış'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Sarıkamış'ın, milletin mukaddes vatanı müdafaa etmek için uğruna ne denli zorlukları göze alabileceğinin ispatı olduğunu belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Öncü, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Mehmetçik'in zorlu coğrafyada fedakarca mücadele ettiğini belirten Öncü, şöyle konuştu:

"Şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete yol alan Mehmetçiklerimizin bu destanı, bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Sarıkamış aziz milletimizin bu mukaddes vatanı müdafaa etmek için uğruna ne denli zorlukları göze alabileceğinin ispatıdır. Sarıkamış, birlik ve beraberliğimizin en büyük nişanesi, gazi milletimizin tarihin her döneminde 'İşte, çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek' dizelerinin hakkını verdiği yerdir."

Vali Türker Öksüz de tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklarda bugün özgür yaşayabiliyorsak, burada huzurlu şekilde bir araya gelebiliyorsak, mukaddesatımız koruma altındaysa, ezanlar semada yankılanıyorsa, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, şüphesiz ki bunu, bedelini canıyla, kanıyla ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi.

Şehitlerin, uğrunda canını verdiği bu toprakların, akıttığı kanla vatan olduğunu vurgulayan Öksüz, "Hiçbir feragat, hiçbir vazgeçiş, insanın canı kadar kıymetli olamaz. Ancak vatan, millet, iman, can kadar, canan kadar sevilirse, insan kendinden vazgeçebilir, milleti için canını feda edebilir. İşte bu şuurla vatanımız, milletimiz ve devletimiz uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Rabb'im tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet eylesin." diye konuştu.

Protokol üyeleri, daha sonra şehit ve gazi aileleriyle görüşerek sohbet etti.