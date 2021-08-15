Sarıkamış'ta sel felaketi - Son Dakika

Yurtta bir sel felaketi de Kars'ta meydana geldi…

Sarıkamış'ta etkili olan sağanak yağış ve dolu beraberinde sel baskınlarını getirdi. Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağı İnkaya köyü sular altında kaldı.

Sel, araç ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi su bastı. Köye sevk edilen AFAD, jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmalarına göre 40 ev ve 6 aracın hasar gördüğü belirlendi. 30'dan fazla hayvan telef oldu. Meydana gelen felakette tek teselli kaynağı ise can kaybı yaşanmaması…