Sarıkamış'ta selden 33 ev, 7 araç hasar gördü - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde sağanak yağmur sonrası dere yataklarının taşması sonucu meydana gelen selde 33 ev ve 7 araç kullanılamaz hale geldi. Sabahın ışıklarıyla birlikte evleri sular altında kalan vatandaşlar, temizlik çalışmalarına başladı.

Sarıkamış'ın İnkaya köyünde meydan gelen selden dolayı jandarma, jandarma JAK timleri, AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan ilk tespitlerde 33 ev tamamıyla kullanılamaz hale gelirken, ahır ve orta hasarlı evlerle birlikte toplam 60 ev ve ahırda hasar oluştu. 2'si traktör 7 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Selden etkilenen İnkaya köyüne AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geldi. Çalkın, burada selden zarar gören vatandaşlarla görüştü, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. AFAD Müdürü Oktay Ayğan'dan son durum hakkında da bilgi alan Çalkın, İnkaya köyünde incelemelerini sürdürüyor.

"JAK timleri sabaha kadar çalıştı"

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri selin meydana geldiği İnkaya köyünde sabaha kadar çalıştı, hasar tespitine başta olmak üzere vatandaşlara birebir yardımcı olan JAK timleri çalışmalarını sürdürüyor.

"Evler çamur deryasına döndü"

Sarıkamış İnkaya köyünde sel sonrası evler çamur deryasına döndü. Dere kenarında bulunan evlerin tamamı çamurla dolarken, vatandaşlar temizlik çalışmaları başlattı. Çamur deryasına dönen evlerde başta elektronik malzemeler olmak üzere bütün eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar çamur içerisinde bulunan malzemelerini kurtarmaya çalışıyor.