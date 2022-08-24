Sarıkamış'ta "Silvikültürel Uygulamaları" eğitimi

KARS - Sarıkamış'ta, ormancılara 'Silvikültürel Uygulamaları' eğitimi verildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sahalarında 23-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında Orman İşletme Şeflerine yönelik "Silvikültürel Uygulamalar" konulu Teorik ve Uygulamalı hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü sahalarında gerçekleşen eğitimin 1'inci gününde, ormanların sürekliliğini sağlamak ve gelecek kuşakların faydalanabileceği çok fonksiyonlu ormanlar kurmak için ağaçların ihtiyaçlarına, biyolojik özelliklerine ve yetişme şartlarına göre gençlik bakımı, kültür bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama, tabii tensil ve suni tensil konuları hakkında uygulamalı bilgi verildi.

Planlı ormancılık yaklaşımına dayalı olan silvikültür, ormandan az masrafla en yüksek kalite de çok yönlü ürün oluşturmayı, ülke ekonomisinin orman ürünleri ihtiyacını sürekli karşılayacak nitelikte, dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar oluşturmanın ayrıntıları anlatıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, ormanlarda yapılan silvikültürel müdahalenin doktorun hastaya yaptığı müdahaleler gibi hassas ve önemli olduğunu söyledi.

Ayatay, "Yapacağımız her tür uygulamada nasıl bir doktorun yanlış bir müdahale ile hastayı öldürme, yada sakat bırakma riski varsa bizde de silvikültür bizim için çok önemli. Dolayısıyla inşallah bu eğitimde arkadaşlarımız 2020 yılında başlayan teknik personelimiz var. Biz burada arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla uygulamalara gidiyoruz. Ormancılığımız açısından güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Eğitime katılan Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, işlerin hakkıyla yapılması, mesleği iyi öğrenmek için ormanlarla iç içe olunması gerektiğini belirtti.

Ateş, "Bunun altını tekrar çiziyorum. Onun patenti ona ait bir kelime, 'ziyafet sofrası' hakikaten bende onunla yaşadığım bu tür tatbikatlarda bir ziyafete gelmiş hissederdim kendimi, sizlerde bugün bir ziyafet sofrasındasınız. Orman mühendisiniz ve mesleğinizde sizi orman mühendisi yapan en önemli bilgi budur" diye konuştu.

Eğitime, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur, Silvikültür Dairesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Gün, Şube Müdürleri Uğur Tüfekçioğlu, İsmail Hakkıbari, İsmail Cengiz Metin ve Orhan Yazıcı'nın eğitimci olarak katıldığı eğitime, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Haydar Cengiz, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Altptekin Gelegen, Bölge Müdürlüğünde görevli tüm Orman İşletme Müdür Yardımcıları ile 65 Orman İşletme Şefleri katıldı.