Sarıkamış'ta sis ve kırağı - KARS - Son Dakika

Yolda giden araçlardan görüntüler

Bir sürücünün konuşması

Sisle kaplı orman ve bitkilerden görüntüler

Donan göl

Amatör fotoğrafseverlerden görüntü Sarıkamış'ta sis ve kırağı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis ve kırağı etkili oldu.

Kars- Erzurum karayolu Sarıkamış Düzmeşe mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve trafik ekipleri, sis ve buzlanmadan dolayı sürücülere uyarılarda bulundu.

Sürücülerden Sezgin Yılmaz, Sarıkamış'a bu sene fazla kar yağmadığını hatırlatarak, "Bu memleket karsız olmaz birkaç güne kadar inşallah kar yağacak. Kış geldi,kar sis bu şekilde devam edeceğiz. "dedi.

Öte yandan sis ve kırağı ile kaplanan sarıçam ağaçları, bitkiler güzel görüntü oluşturdu.

Doğu'da kar yağışı ve sis

ERZURUM - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta kar yağışının ardından etrafı beyaz örtü ile kaplanan Benlihamet Tren İstasyonu'nda görsel şölen oluştu. Amatör fotoğrafseverler tren istasyonunda fotoğraf çekti.